22.02.2022 (05:10)
На полигоне «Телемба» в Бурятии пройдут масштабные учения войск противовоздушной обороны ВВО
С дивизионами зенитных ракетных воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, Амурской области, пройдет полевой выход с последующими масштабными учениями войск ПВО на специализированном полигоне «Телемба».
Масштабное мероприятие с войсками противовоздушной обороны пройдет с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезут эшелонами с мест постоянной дислокации.
В ходе практических занятий военнослужащим расчетов зенитных комплексов предстоит отработать задачи по огневому прикрытию подразделений ЗРС С-400 от беспилотных летательных аппаратов в составе мобильных тактических групп.
Также подразделения ПВО ВВО выполнят практическую стрельбу по мишеням, имитирующим самолеты, зенитные и баллистические ракеты.
Всего в мероприятии примет участие около 4000 военнослужащих и будет задействовано свыше 600 единиц военной и специальной техники.