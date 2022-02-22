Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.02.2022 (05:10)

На полигоне «Телемба» в Бурятии пройдут масштабные учения войск противовоздушной обороны ВВО

С дивизионами зенитных ракетных воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, Амурской области, пройдет полевой выход с последующими масштабными учениями войск ПВО на специализированном полигоне «Телемба».

Масштабное мероприятие с войсками противовоздушной обороны пройдет с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезут эшелонами с мест постоянной дислокации.

В ходе практических занятий военнослужащим расчетов зенитных комплексов предстоит отработать задачи по огневому прикрытию подразделений ЗРС С-400 от беспилотных летательных аппаратов в составе мобильных тактических групп.

Также подразделения ПВО ВВО выполнят практическую стрельбу по мишеням, имитирующим самолеты, зенитные и баллистические ракеты.

Всего в мероприятии примет участие около 4000 военнослужащих и будет задействовано свыше 600 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Ярославском училище ПВО прошли лыжные гонки на 5 км
В Хабаровске представители командования армии ВВС и ПВО ВВО торжественно приняли школьников в ряды юнармейцев
В Военной академии ПВО ВС РФ прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В Смоленской области стартовал чемпионат Ленинградской армии ВВС и ПВО по хоккею

Метки:
ПВО
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false