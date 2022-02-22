22.02.2022 (05:00)

Экипаж вертолёта палубной авиации фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота принял участие в совместном учении по ПВО

В акватории Черного моря прошло учение экипажа фрегата «Адмирал Эссен» с вертолетом Ка-27ПС из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота, базирующегося на борту корабля.

Мероприятие прошло в рамках проходящих учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота, под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова

Летчики морской авиации ЧФ отработали задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля как на якоре, так и на ходу, а также провели тренировки по проверке слаженности работы всех систем авиационного комплекса и корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов. Полеты проводились как в светлое, так и в тёмное время суток.

Кроме того, в ходе учения расчёты противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Эссен» выполнили нормативы по обнаружению и классификации имитированных воздушных целей и поражению их электронными пусками.

Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках масштабного военно-морского учения под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе - феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.



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