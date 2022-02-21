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21.02.2022 (23:30)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении прошла акция «Посылка солдату»

В рамках акции «Посылка солдату» дети из дошкольных образовательных учреждений посетили Новороссийское десантно-штурмовое горное соединение.

Для детей была проведена экскурсия в музее и в комнате боевой славы гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Особое внимание детей привлек манекен парашютиста-десантника, готовящегося к прыжку. Они с восторгом смотрели на него и представляли себя будущими десантниками. Детям провели подробную экскурсию, рассказали о всех предметах и памятных вещах в музее, ответили на все интересующие вопросы.

Кроме того, военнослужащие гвардейского десантно-штурмового горного соединения представили детям штатное стрелковое вооружение российской армии и десантный парашют Д-10, познакомили с их боевой историей части.

«Посылка» для военнослужащих собиралась силами детей и воспитателей. Военнослужащим воспитанники детского сада нарисовали поздравительные открытки, а также доставили наборы для чаепития.

Акция «Посылка солдату» приурочена ко Дню Защитника Отечества, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, несущие службу вдали от дома почувствовали теплоту домашнего очага.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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