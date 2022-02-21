21.02.2022 (23:30)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении прошла акция «Посылка солдату»

В рамках акции «Посылка солдату» дети из дошкольных образовательных учреждений посетили Новороссийское десантно-штурмовое горное соединение.

Для детей была проведена экскурсия в музее и в комнате боевой славы гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Особое внимание детей привлек манекен парашютиста-десантника, готовящегося к прыжку. Они с восторгом смотрели на него и представляли себя будущими десантниками. Детям провели подробную экскурсию, рассказали о всех предметах и памятных вещах в музее, ответили на все интересующие вопросы.

Кроме того, военнослужащие гвардейского десантно-штурмового горного соединения представили детям штатное стрелковое вооружение российской армии и десантный парашют Д-10, познакомили с их боевой историей части.

«Посылка» для военнослужащих собиралась силами детей и воспитателей. Военнослужащим воспитанники детского сада нарисовали поздравительные открытки, а также доставили наборы для чаепития.

Акция «Посылка солдату» приурочена ко Дню Защитника Отечества, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, несущие службу вдали от дома почувствовали теплоту домашнего очага.

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