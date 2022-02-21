21.02.2022 (23:00)
Тульские десантники-связисты осуществили тренировку на подвижных средствах связи в рамках выполнения контрольных нормативов
В рамках плановых занятий по тактико-специальной подготовке связисты-десантники Тульского гвардейского соединения приступили к выполнению задачи № 74 по связи.
Выполнение задачи включает в себя ряд нормативов по развертыванию системы связи различного уровня от стандартных средств тропосферной и радиорелейной связи, до развертывания средств спутниковой связи на подвижной основе.
По сигналу начальника связи соединения экипажи приступили к развертыванию системы связи на подвижных средствах типа «КаМАЗ». Осуществив развертывание элементов узла связи в полевых условиях, военнослужащие осуществили выход по средствам связи на свои подразделения.
Норматив считается выполненным после проверки и полной готовности средств связи к работе. Особенностью при выполнении контрольного норматива по связи стала работа аппаратных связи в сложных погодных условиях.
Уверенными, действиями военные связисты ВДВ связисты выполнили поставленную задачу, уложившись во временные нормативы и показав достойные результаты.