21.02.2022 (23:00)

Тульские десантники-связисты осуществили тренировку на подвижных средствах связи в рамках выполнения контрольных нормативов

В рамках плановых занятий по тактико-специальной подготовке связисты-десантники Тульского гвардейского соединения приступили к выполнению задачи № 74 по связи.

Выполнение задачи включает в себя ряд нормативов по развертыванию системы связи различного уровня от стандартных средств тропосферной и радиорелейной связи, до развертывания средств спутниковой связи на подвижной основе.

По сигналу начальника связи соединения экипажи приступили к развертыванию системы связи на подвижных средствах типа «КаМАЗ». Осуществив развертывание элементов узла связи в полевых условиях, военнослужащие осуществили выход по средствам связи на свои подразделения.

Норматив считается выполненным после проверки и полной готовности средств связи к работе. Особенностью при выполнении контрольного норматива по связи стала работа аппаратных связи в сложных погодных условиях.

Уверенными, действиями военные связисты ВДВ связисты выполнили поставленную задачу, уложившись во временные нормативы и показав достойные результаты.

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