21.02.2022 (22:30)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил Эмиру Кустурице должность главного режиссера ЦАТРА

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с известным сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей.

В ходе беседы глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Э.Кустурицей, его талант, большую, идущую от сердца, работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Сергей Шойгу предложил Эмиру Кустурице занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии.

Эмир Кустурица принял предложение Министра обороны России Сергея Шойгу, поблагодарив его за оказанное доверие.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссёром театра - большая честь. Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других.

Эмир Кустурица выразил надежду главе российского военного ведомства, что «это будет успешная работа», подчеркнув, что «в мире, где ценности, к сожалению, очень быстро меняются, я постараюсь сохранить классические ценности».

Эмир Кустурица — знаменитый югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почётного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.

Центральный академический театр российской армии начал работу 6 февраля 1930 года. Именно тогда в Москве был показан спектакль «К.В.Ж.Д.». 14 сентября 1940 года новое здание театра открылось спектаклем «Полководец Суворов» И.Бахтерева и А.Разумовского – в Большом зале. Через две недели на Малой сцене зрители увидели «Мещан» Максима Горького. С тех пор эти сцены преподнесли зрителям более трехсот премьер и около сорока пяти тысяч спектаклей.

Главными режиссерами театра в разные годы были Ю.Завадский, А.Дунаев, Р.Горяев, Ю.Еремин, Л.Хейфец, Б.Морозов.

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