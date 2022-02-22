22.02.2022 (03:00)
Военнослужащие дальней авиации приняли участие в фестивале патриотической песни
Военнослужащие Амурского соединения дальней авиации приняли участие в XX юбилейном городском фестивале патриотической песни
«У высоких берегов Амура» имени Героя РФ Александра Луценко.
Почетными гостями концертной программы стали родители героя Российской Федерации Алексей Александрович и Любовь Леонидовна Луценко.
В мероприятии приняли участие более 30 творческих коллективов и сольных исполнителей Белогорского и Ромненского муниципальных округов, а также близлежащих населенных пунктов.
Со сцены прозвучали патриотические песни, наполненные любовью к Родине, исполнены народные произведения о Российской армии, о Великой Отечественной войне, об Афганской и Чеченской войнах, о защитниках Отечества.
Фестиваль прошел под председательством командира Амурского авиационного соединения дальней авиации гвардии генерал-майора Андрея Малышева.
Справочно: За мужество и героизм в борьбе с террористическими формированиями в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента РФ от 14 октября 2000 года гвардии лейтенанту Луценко Александру Алексеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).