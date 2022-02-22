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22.02.2022 (02:00)

В Астраханском центре ВКС прошел шахматный турнир

В Астрахани в преддверии Дня защитника Отчества в Центре боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил прошел ежегодный Чемпионат по шахматам, посвященный памяти летчика-истребителя, маршала авиации и дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова.

В соревновании приняли участие военнослужащие Центра ВКС и лучшие шахматисты из числа юнармейских отрядов.

На открытии турнира начальник Центре боевой подготовки и боевого применения ВКС генерал-майор Алексей Ротько отметил, что с каждым годом желающих сразиться за шахматной доской становится все больше. Он пожелал участникам интересных партий, замечательных идей,  сильных соперников и конечно получить удовольствие от игры.

В числе приглашенных на мероприятие заместитель министра по физической культуры и спорту Астраханской области Александр Голобоков, который в своем приветственном слове отметил прекрасную идею проведения подобных турниров в силовых структурах, которую необходимо развивать и пробовать проводить турниры между ведомствами.

По правилам Чемпионата шахматисты сыграли девять партий по швейцарской системе. В каждом туре встречались игроки примерно равной силы. В напряженной борьбе рядовой Адьян Утнасанов одержал блестящую победу и получил звание чемпиона. С разницей всего в 0,5 очков второе место занял сержант Кайрат Хабиев, третье место - подполковник Виктор Сосюра.

Среди юнармейцев также определилась тройка призеров. Победителем стал самый юный участник Сергей Звягин. Юнармеец выиграл турнир без единого поражения, с одной ничьей. Серебряный призер – Никита Назмутдинов, бронзовый – Даниил Гущин.

Церемония награждения победителей прошла под руководством генерал-майора Алексея Ротько, который поздравил всех с наступающим Днем защитника Отечества, вручил победителям кубки, медали и памятные подарки.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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