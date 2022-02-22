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22.02.2022 (01:00)

В Ярославском училище ПВО прошли лыжные гонки на 5 км

В Ярославском военного училища противовоздушной обороны прошел чемпионат по лыжным гонкам на 5 км, посвященный памяти участника Великой Отечественной войны, почетного ветерана училища полковника Владимира Юдина.

В мероприятии приняли участие военнослужащие и их родственники, а также ветераны ВУЗа, которые соревновались в военной и спортивной форме соответственно. Всего участвовали порядка 150 человек.

Старт проходил по правилам гонки с раздельным стартом - пара спортсменов вступала в гонку через 30 секунд после предыдущего.

Судейский анализ соревнований показал повышение уровня подготовки участников гонки. По лыжной гонке в форме выполнили (подтвердили) нормы и требования для присвоения спортивных разрядов: 1 разряд - 12 военнослужащих, 2 разряд - 5 военнослужащих, 3 разряд - 6 военнослужащих.

Завершились соревнования торжественным построением, где победителям были вручены медали и грамоты. 

Кубок памяти Юдина Владимира Ильича был вручен 4 курсу факультета стартового технологического и энергетического оборудования.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ПВО
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