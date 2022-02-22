22.02.2022 (05:00)

В небе над Ленинградской областью сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики Миг-31 ЗВО принудили условного нарушителя воздушного пространства к посадке

Экипажи истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) отработали мероприятия по принуждению к посадке условного нарушителя в небе Ленинградской области.

Летчики высотных истребителей-перехватчиков Миг-31 в условиях ограниченной видимости выполнили взлёты, элементы маневрирования на высоте около 400 метров. После чего на высотах около 14 000 метров экипажи самолетов с помощью бортовой РЛС «Заслон-М» развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства. В ходе мониторинга была обнаружена цель, движущаяся со скоростью около 2000 км. в час, роль которой выполнял другой самолёт Миг-31. Экипажи выполнили сближение и комплекс действий по принуждению к посадке условного нарушителя.

Учение состоялось в ночное время, что значительно усложняло отработку задач лётчикам, кроме того, посадка на аэродром базирования осуществлялась по приборам.

Участие в учении приняли 4 экипажа самолёта Миг-31, которые выполнили задачи во всем диапазоне высот, было задействовано около 50 военнослужащих из числа группы управления полётами, лётного и инженерно-технического состава истребительного авиационного полка ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице