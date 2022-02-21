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21.02.2022 (22:00)

В Тверском СВУ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

В Тверском суворовском военном училище прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

На мероприятии присутствовали исполняющий обязанности начальника Главного управления региональной безопасности Тверской области Александр Веселов, председатель постоянного комитета по социальной политике, депутат Законодательного собрания Тверской области Артур Бабушкин, а также офицеры Национального центра управления обороной Российской Федерации, военнослужащие, гражданский персонал, суворовцы и выпускники училища разных лет.

В рамках концертной программы ансамбль 15-й армии Воздушно-космических сил исполнил военные и современные композиции, песни о Родине, патриотизме и подвигах предков.

В завершение концерта наиболее отличившимся суворовцам за высокие показатели в учебной деятельности и активное участие в общественной жизни училища были вручены грамоты и ценные подарки.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Суворовское училище
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