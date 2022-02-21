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21.02.2022 (21:30)

«Командирская лыжная эстафета», посвященная Дню Защитника Отечества, прошла в Новосибирском ракетном соединении

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения приняли участие в командирской лыжной эстафете, посвященной Дню Защитника Отечества. На лыжню вышли команды ракетных полков – от командира группы до командира ракетного полка.

Эстафета проводилась в несколько этапов. В первом этапе выступили женщины-военнослужащие, во втором – командиры групп, на двух других состязались командиры рот и командиры дивизионов. На заключительном этапе – соревновались командиры полков.

Для болельщиков и участников была оборудована палатка с обогревом и вкусный горячий чай. Для юных гостей были подготовлены игровые зоны, ведь многие ракетчики пришли с семьями.

Победителям и призерам вручены грамоты и медали.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Спорт
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