21.02.2022 (21:00)

Первый Всероссийский фестиваль-конкурс «Эра новых звезд» пройдет в Подмосковной Власихе

Впервые детская творческая студия Ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» проведёт I Всероссийский фестиваль-конкурс «Эра новых звезд».

Участники творческого конкурса исполнят авторские песни, представят музыкальные номера в номинации «вокально-хоровое исполнение», ансамбли и оркестры продемонстрируют виртуозное владение музыкальными инструментами, с театральными постановками выступят коллективы в номинации «театр», а танцевальные номера подготовят студии для номинации «хореография».

Первые заявки на участие в фестивале-конкурсе уже поступили от различных культурно-досуговых клубов, молодежных центров, детских школ искусств, театров народной песни, театров-студий и хореографических коллективов из различных регионов страны.

Основной целью проведения конкурса станет выявление и поддержка талантливых исполнителей, одаренных авторов и ярких творческих коллективов.

Жюри I Всероссийского фестиваля-конкурса формируется из числа авторитетных исполнителей, педагогов, видных музыкально-общественных деятелей.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице