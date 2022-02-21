21.02.2022 (20:30)

В Михайловской военной артиллерийской академии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

В Доме офицеров Западного военного округа Михайловской военной артиллерийской академией проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

В нём приняли участие ветераны Вооруженных Сил РФ, офицеры, курсанты и почётные гости.

Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил присутствующих и пожелал им здоровья, счастья, с честью служить Отечеству и своему роду войск.

В ходе церемонии награждения, сопровождаемой музыкой военного оркестра, начальник академии вручил отличившимся военнослужащим ордена, медали, Почетную грамоту Президента Российской Федерации.

Во время праздничного концерта в зале царила добрая и дружеская атмосфера. Зрители активно аплодировали исполнителям песен и танцевальных номеров. Концертная программа по сложившейся традиции завершилась исполнением «Марша артиллеристов».

В адрес академии поступили многочисленные поздравления с добрыми пожеланиями начальнику академии и личному составу.



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