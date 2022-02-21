21.02.2022 (20:30)
В Михайловской военной артиллерийской академии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
В Доме офицеров Западного военного округа Михайловской военной артиллерийской академией проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
В нём приняли участие ветераны Вооруженных Сил РФ, офицеры, курсанты и почётные гости.
Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил присутствующих и пожелал им здоровья, счастья, с честью служить Отечеству и своему роду войск.
В ходе церемонии награждения, сопровождаемой музыкой военного оркестра, начальник академии вручил отличившимся военнослужащим ордена, медали, Почетную грамоту Президента Российской Федерации.
Во время праздничного концерта в зале царила добрая и дружеская атмосфера. Зрители активно аплодировали исполнителям песен и танцевальных номеров. Концертная программа по сложившейся традиции завершилась исполнением «Марша артиллеристов».
В адрес академии поступили многочисленные поздравления с добрыми пожеланиями начальнику академии и личному составу.