21.02.2022 (20:00)
В Санкт-Петербурге состоялся финал кибертурнира «Стальная волна - 2022»
На базе Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени
князя Александра Невского среди воспитанников девяти довузовских образовательных организаций Минобороны России состоялся финал кибертурнира, посвященного 325-летию со дня основания Российского Регулярного Флота – «Стальная волна».
Соревнования проводились по киберспортивной дисциплине «World of Warships», в которой представлена самая большая виртуальная коллекция исторически точных военных кораблей времен Первой и Второй мировых войн, которые были созданы в сотрудничестве с историческими консультантами
и музеями всего мира.
Два дня напряженных игр, хитроумных тактик, ожесточенных схваток
и неожиданных результатов.
По результатам финала, который проводился в двух возрастных категориях, места распределились следующим образом:
В младшей возрастной группе первое место завоевала команда
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского. В составе победителей кадеты: Демьян Плевак, Матвей Викторов, Артем Боченин, Ярослав Михайлов, Артем Попов, Никита Тихомиров.
Второе место заняла команда Нахимовского военно-морского училища
из Санкт-Петербурга, третье место досталось команде Петрозаводского президентского кадетского училища.
В старшей возрастной группе победу праздновали нахимовцы филиала Нахимовского военно-морского училища из г. Мурманска, команда
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского стала второй, на третьем месте – команда Петрозаводского президентского кадетского училища.