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21.02.2022 (20:00)

В Санкт-Петербурге состоялся финал кибертурнира «Стальная волна - 2022»

На базе Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени
князя Александра Невского среди воспитанников девяти довузовских образовательных организаций Минобороны России состоялся финал кибертурнира, посвященного 325-летию со дня основания Российского Регулярного Флота – «Стальная волна».

Соревнования проводились по киберспортивной дисциплине «World of Warships», в которой представлена самая большая виртуальная коллекция исторически точных военных кораблей времен Первой и Второй мировых войн, которые были созданы в сотрудничестве с историческими консультантами
 и музеями всего мира.

Два дня напряженных игр, хитроумных тактик, ожесточенных схваток
и неожиданных результатов.

По результатам финала, который проводился в двух возрастных категориях, места распределились следующим образом:

В младшей возрастной группе первое место завоевала команда
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского. В составе победителей кадеты: Демьян Плевак, Матвей Викторов, Артем Боченин, Ярослав Михайлов, Артем Попов, Никита Тихомиров.

Второе место заняла команда Нахимовского военно-морского училища
из Санкт-Петербурга, третье место досталось команде Петрозаводского президентского кадетского училища.

В старшей возрастной группе победу праздновали нахимовцы филиала Нахимовского военно-морского училища из г. Мурманска, команда
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского стала второй, на третьем месте – команда Петрозаводского президентского кадетского училища.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кадетский корпус , Нахимовское училище
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