21.02.2022 (19:30)
В Санкт-Петербурге состоялся торжественный концерт, посвященный защитникам Отечества
В Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» при поддержке правительства города для военнослужащих гарнизона состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Служить России».
Военнослужащих поздравили известные народные и заслуженные артисты и вокально-инструментальные ансамбли России, Государственный академический ордена Дружбы народов Святого благоверного князя Дмитрия Донского 1 степени «Кубанский казачий хор», Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, Центр искусств «Эдельвейс», Театр огня и света «БезГраниц», оркестр Западного военного округа, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Ансамбль барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, а также Рота Почетного караула Западного военного округа.
В ходе концерта звездами российской эстрады были исполнены популярные музыкальные композиции, посвященные защитникам Отечества.