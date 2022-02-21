21.02.2022 (19:30)

В Санкт-Петербурге состоялся торжественный концерт, посвященный защитникам Отечества

В Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» при поддержке правительства города для военнослужащих гарнизона состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Служить России».

Военнослужащих поздравили известные народные и заслуженные артисты и вокально-инструментальные ансамбли России, Государственный академический ордена Дружбы народов Святого благоверного князя Дмитрия Донского 1 степени «Кубанский казачий хор», Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, Центр искусств «Эдельвейс», Театр огня и света «БезГраниц», оркестр Западного военного округа, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Ансамбль барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, а также Рота Почетного караула Западного военного округа.

В ходе концерта звездами российской эстрады были исполнены популярные музыкальные композиции, посвященные защитникам Отечества.

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