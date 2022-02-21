21.02.2022 (17:58)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинспектировал объекты инфраструктуры полигонов в войсках ЗВО

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в 333-й центр боевой подготовки проинспектировал объекты материально-технической базы, тренажерный комплекс и автоматизированные компьютерные классы, предназначенные для подготовки военнослужащих всех видов и родов войск.

Замглавы российского военного ведомства заслушал доклады командования центра по вопросам организации учебной и повседневной деятельности, проверил состояние инфраструктуры военного городка, обустройство полевого лагеря для размещения военнослужащих, а также ход строительства новых объектов полигонного комплекса.

Кроме того, Юнус-Бек Евкуров принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, вручив благодарственные письма и грамоты наиболее отличившимся на занятиях по боевой подготовке военнослужащим центра.

«Мы служим в лучшей армии мира и должны этим гордиться! Под руководством Министра обороны и начальника Генерального штаба в войсках совершенствуется учебно-материальная база и инфраструктура, выполняются социальные гарантии военнослужащих, повышается престиж военной службы.

От имени Министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества – праздником безграничного мужества, доблести, верности Родине и воинскому долгу», – поздравил личный состав центра генерал-полковник Евкуров.

Справочно.

333-й центр боевой подготовки Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского Флота – новая учебно-тренировочная база МО РФ на Гороховецком артиллерийском научно-испытательном опытном полигоне (пос. Мулино, Нижегородская область). Является уникальным и единственным в Вооруженных Силах РФ специализированным учебным объектом, где можно одновременно проводить подготовку всего личного состава соединения (мотострелкового, танкового, Воздушно-десантных войск, морской пехоты).

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