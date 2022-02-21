Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.02.2022 (17:58)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинспектировал объекты инфраструктуры полигонов в войсках ЗВО

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в 333-й центр боевой подготовки проинспектировал объекты материально-технической базы, тренажерный комплекс и автоматизированные компьютерные классы, предназначенные для подготовки военнослужащих всех видов и родов войск.

Замглавы российского военного ведомства заслушал доклады командования центра по вопросам организации учебной и повседневной деятельности, проверил состояние инфраструктуры военного городка, обустройство полевого лагеря для размещения военнослужащих, а также ход строительства новых объектов полигонного комплекса.

Кроме того, Юнус-Бек Евкуров принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, вручив благодарственные письма и грамоты наиболее отличившимся на занятиях по боевой подготовке военнослужащим центра.

«Мы служим в лучшей армии мира и должны этим гордиться! Под руководством Министра обороны и начальника Генерального штаба в войсках совершенствуется учебно-материальная база и инфраструктура, выполняются социальные гарантии военнослужащих, повышается престиж военной службы.

От имени Министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества – праздником безграничного мужества, доблести, верности Родине и воинскому долгу», – поздравил личный состав центра генерал-полковник Евкуров.

Справочно.

333-й центр боевой подготовки Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского Флота – новая учебно-тренировочная база МО РФ на Гороховецком артиллерийском научно-испытательном опытном полигоне (пос. Мулино, Нижегородская область). Является уникальным и единственным в Вооруженных Силах РФ специализированным учебным объектом, где можно одновременно проводить подготовку всего личного состава соединения (мотострелкового, танкового, Воздушно-десантных войск, морской пехоты).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Инженеры ЗВО в Ленинградской области провели учение по установке минного поля на переднем крае обороны условного противника
Специалисты РХБ защиты ЗВО в ходе учений ликвидировали последствия условной вирусной атаки
Подразделения ЗВО дадут праздничный салют в шести городах России в День защитника Отечества
Новейшие истребители Су-30СМ ЗВО подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика условного противника

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false