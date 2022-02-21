21.02.2022 (17:42)

На Первенстве Европы лучница ЦСКА завоевала «бронзу» в команде

С 13 по 20 февраля в г. Ласко (Словения) состоялось Первенство Европы по стрельбе из лука в помещении.

В соревнованиях приняли участие 299 спортсменов из тридцати стран Старого Света.

За сборную России на Первенстве выступила воспитанница спортивной школы (ОРК) Спортивного центра (г. Чита) филиала ЦСКА/Хабаровск Виктория Намдакова.

В результате соревнований армейская спортсменка, выступавшая в дисциплине «классический лук», заняла 3 место в командном первенстве. «Бронзу» она разделила с Марией Гильмановой и Ренатой Курчатовой.

Серебряные награды завоевала итальянская команда, а на первое место вышло трио лучниц из Украины.

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