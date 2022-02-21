21.02.2022 (17:30)

В Лаосе российские специалисты МПЦ ВС РФ подготовили группу лаосских саперов

Офицеры-преподаватели Международного противоминного ордена Кутузова центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) завершили обучение лаосских военнослужащих. Подготовка местных саперов проводилась на базе филиала центра в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики.

Учебный процесс завершился итоговой аттестацией, включающей теоретическую и практическую часть. 30 офицеров и сержантов инженерных войск Народной армии Лаоса, прошедшие двухмесячное обучение, продемонстрировали знания и навыки, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как взрывное дело, боеприпасы и средства поражения, средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера.

По окончании аттестации каждый военнослужащий получил свидетельство установленного образца, подтверждающее обучение в филиале МПЦ ВС РФ.

Курсы подготовки саперов на территории Лаоса проводятся уже в четвертый раз, начиная с 2018 года. За это время было обучено 99 военнослужащих инженерных войск Лаоса.

Справочно:

В соответствии с решением Президента России для оказания содействия в разминировании территории в Лаосской Народно-Демократической Республике Министерством обороны Российской Федерации направлен отряд разминирования МПЦ ВС РФ численностью 31 военнослужащий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице