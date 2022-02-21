21.02.2022 (17:45)
Встреча с ветеранами Афганской войны
В юношеской библиотеке Челябинска состоялась встреча участников боевых действий в Афганистане с курсантами объединенной технической школы ДОСААФ.
Будущие защитники Отечества пообщались с теми, кто на Афганской войне проявлял мужество, героизм, самоотверженность и преданность Родине.
Пообщаться с ребятами и рассказать о том, как они воевали, пришли полковник Сергей Седнев, подполковник Федор Юрин, полковник Владимир Сухарев и полковник Виктор Топчий. Для курсантов это незабываемая встреча оставила неизгладимый след в сердцах.
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