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21.02.2022 (17:45)

Встреча с ветеранами Афганской войны

В юношеской библиотеке Челябинска состоялась встреча участников боевых действий в Афганистане с курсантами объединенной технической школы ДОСААФ. 

Будущие защитники Отечества пообщались с теми, кто на Афганской войне проявлял мужество, героизм, самоотверженность и преданность Родине. 

Пообщаться с ребятами и рассказать о том, как они воевали, пришли полковник Сергей Седнев, подполковник Федор Юрин, полковник Владимир Сухарев и полковник Виктор Топчий. Для курсантов это незабываемая встреча оставила неизгладимый след в сердцах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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