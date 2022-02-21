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21.02.2022 (17:20)

Юнармейцам отряда «Гром» из Ялты вручены награды

Церемония награждения произошла в ялтинской средней школе-лицее № 9.  

В сентябре минувшего года юнармейский отряд «Гром», в состав которого входят два курсанта караульного отделения «Кремль» ДОСААФ Ялты, представляя Республику Крым на Всероссийском слете активистов движения «Пост № 1» в Твери и Ржеве, завоевал первое место в номинации «Заступление на пост».

Личный состав команды - командир отряда, курсант клуба ДОСААФ Диана Постовалова и юнармейцы Филипп Онищенко, Александр Семенчук, курсант ДОСААФ Евгений Болхов и Никита Хохлов получили благодарственные письма Госкомитета молодежной политики Крыма и образовательный набор с технологией дополнительной реальности «Великая Отечественная война».

Юнармейцы считают, что этот успех на всероссийской арене с ним по праву разделяют руководители Юнармии в Ялте и Севастополе Михаил Бойчук и Владимир Коваленко, председатель регионального отделения ДОСААФ Крыма Андрей Попов, директор Ялтинской автошколы ДОСААФ Владимир Бабко и председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Сергей Селимов, которые оказали большую помощь команде.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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