21.02.2022 (17:15)

В Калининграде почтили память воинов-интернационалистов

В городском парке «Юность» прошел памятный митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Отдать дань памяти россиянам, павшим за пределами Родины, пришли воины-интернационалисты, вдовы и матери погибших в Афганистане и других «горячих точках», представители регионального правительства, областной думы, Балтийского флота, областного совета ветеранов, регионального отделения «Бессмертного полка» и других общественных организаций, юнармейцы, курсанты Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», военнослужащие роты почетного караула 7-го гвардейского отдельного мотострелкового Пролетарского Московско-Минского дважды Краснознаменного орденов Ленина, Кутузова и Суворова полка Балтийского флота.

В мероприятии участвовали работники регионального отделения ДОСААФ во главе с начальником отдела организационно-плановой, военно-патриотической работы и спорта Анатолием Бавтруком, а также начальник Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ Евгений Феськов и курсанты автошколы.

Открыл и вел митинг ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран военной службы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, председатель Калининградского областного совета РОСТО (ДОСААФ) с 1998 по 2009 годы, генерал-майор в отставке Владимир Мичурин.

«До сих пор многие задаются вопросом: нужно ли было воевать в Афганистане? Споры не затихают до сих пор. Но я вам хочу прочитать стихи Алексея Ливенского, который воевал там. Он дает ясный и однозначный ответ на этот вопрос», – заявил Владимир Мичурин. И прочитал стихи воина-интернационалиста, посвященные героям Афгана.

На митинге выступили: председатель областной думы Андрей Кропоткин; руководитель Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области Анатолий Ковалев; начальник отдела по работе с общественными, национальными и религиозными объединениями министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Валерий Егоркин; ветеран боевых действий в Афганистане, заместитель председателя совета регионального отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Василий Кучер; председатель Калининградского отделения Российского союза ветеранов Афганистана «Наследие» Дмитрий Золотарев и другие.

Все они говорили о том, что афганская десятилетняя война - это непростая страница истории нашей страны и для многих Афганистан стал тяжелым и серьезным испытанием. Не удалось избежать потерь. Афган забрал жизни более 15 тысяч жизней советских солдат и офицеров, почти 60 тысяч человек получили ранения, более 400 человек пропали без вести. 89 калининградцев пали смертью храбрых в ходе боевых действий в Афганистане.

«Мы склоняем голову перед стойкостью и героизмом воинов-интернационалистов, перед мужеством и терпением их родителей, близких и родных. 15 февраля объединяет в себе и скорбь о погибших, и радость возвращения на родную землю, и конечно, память о подвигах наших воинов. Для меня военные события в Афганистане - это, прежде всего примеры личного мужества и героизма, любви к своей Родине. И я знаю это не понаслышке, так как сам участвовал в военных действиях», - отметил Андрей Кропоткин.

Выступавшие благодарили ветеранов боевых действий за их ратный подвиг и верность служебному долгу, за мужество, с которым они пережили тяготы и ужасы афганской войны, желали крепкого здоровья ветеранам и мирного неба над нашей Родиной. Сегодня в Калининградской области проживает 7750 ветеранов боевых действий, из них почти 3000 человек воевали в Афганистане.

Участники митинга минутой молчания почтили память воинов, погибших в Афганистане и ушедших из жизни воинов-интернационалистов после вывода советских войск из этой страны, возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящие родители».

После окончания митинга досаафовцы вместе с воином-интернационалистом Михаилом Кузьмичем, членом президиума совета регионального отделения ДОСААФ возложили цветы к памятнику бойцам спецназа, погибшим при исполнении служебного долга.

Перед входом в парк «Юность» была организована фотовыставка «Помяни их, Россия!» с портретами калининградцев, погибших в Афгане и других локальных войнах, «горячих точках». Также были представлены образцы оружия и военного обмундирования времен Великой Отечественной войны из музея 11-й гвардейской армии Дома офицеров Балтийского флота.



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