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21.02.2022 (17:00)

Инженеры ЗВО в Ленинградской области провели учение по установке минного поля на переднем крае обороны условного противника

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа (ЗВО) провели тактико-специальное учение по установке минного поля на переднем крае обороны условного противника.

Военнослужащие провели инженерную разведку местности в районе установки минного поля на предполагаемом пути следования колонны бронированной техники условного противника. Для маскировки работы гусеничных минных заградителей специалисты инженерных войск установили аэрозольную завесу.

Кроме того, военнослужащие заняли оборону с целью не допустить дальнейшего продвижения техники и живой силы условного противника, преодолевших минное поле.

При ведении инженерной разведки и разминировании местности саперы применили общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол» и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, которые стоят на вооружении саперного подразделения.

В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 200 военнослужащих, а также было задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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