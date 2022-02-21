21.02.2022 (17:00)
Инженеры ЗВО в Ленинградской области провели учение по установке минного поля на переднем крае обороны условного противника
На полигоне Кирилловский в Ленинградской области военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа (ЗВО) провели тактико-специальное учение по установке минного поля на переднем крае обороны условного противника.
Военнослужащие провели инженерную разведку местности в районе установки минного поля на предполагаемом пути следования колонны бронированной техники условного противника. Для маскировки работы гусеничных минных заградителей специалисты инженерных войск установили аэрозольную завесу.
Кроме того, военнослужащие заняли оборону с целью не допустить дальнейшего продвижения техники и живой силы условного противника, преодолевших минное поле.
При ведении инженерной разведки и разминировании местности саперы применили общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол» и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, которые стоят на вооружении саперного подразделения.
В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 200 военнослужащих, а также было задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.