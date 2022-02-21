21.02.2022 (17:00)

Инженеры ЗВО в Ленинградской области провели учение по установке минного поля на переднем крае обороны условного противника

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа (ЗВО) провели тактико-специальное учение по установке минного поля на переднем крае обороны условного противника.

Военнослужащие провели инженерную разведку местности в районе установки минного поля на предполагаемом пути следования колонны бронированной техники условного противника. Для маскировки работы гусеничных минных заградителей специалисты инженерных войск установили аэрозольную завесу.

Кроме того, военнослужащие заняли оборону с целью не допустить дальнейшего продвижения техники и живой силы условного противника, преодолевших минное поле.

При ведении инженерной разведки и разминировании местности саперы применили общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол» и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, которые стоят на вооружении саперного подразделения.

В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 200 военнослужащих, а также было задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице