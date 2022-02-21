21.02.2022 (16:45)

Армейские спортсмены завоевали 14 наград на Олимпийских играх в Пекине

Вчера на Национальном стадионе в Пекине прошла торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. В активе спортсменов Центрального спортивного клуба Армии 14 наград различного достоинства.

Сборная команда Олимпийского комитета России (ОКР) по итогу выступления на Играх в Пекине завоевала 32 награды различного достоинства и заняла второе место по количеству наград.

В активе российских спортсменов 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Всего же медали этой Олимпиады смогли завоевать представители 29 команд.

Спортсмены ЦСКА, выступавшие на Играх в составе сборной ОКР, выиграли 14 наград — 3 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых.

Во время торжественной церемонии закрытия олимпийский флаг был передан мэрам городов, где состоятся следующие Игры. XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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