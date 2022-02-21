21.02.2022 (16:30)

В филиале Военной академии МТО в Вольске проведена олимпиада «Лучший по профессии»

В канун празднования Дня защитника Отечества на учебно-материальной базе филиала проведена олимпиада с курсантами на лучшие знания положений руководящих документов по вещевой службе, правилам ношения военной формы одежды и размещению знаков различия, умение проводить операции текущего и среднего ремонта одежды, а также на владение навыками по установке палаток.

Основной целью олимпиады являлось развитие творческих способностей обучающихся и формирование навыков специалиста вещевой службы, применяемых в будущей военной профессиональной деятельности.

Олимпиада проводилась в четыре этапа. На первом, капитаны команд презентовали название и эмблему своей команды, которые неразрывно связаны с темой проведения олимпиады. Также каждая команда подготовила творческое приветственное слово. На втором этапе проверялись теоретические знания положений руководящих документов по вещевой службе, правил ношения военной формы одежды и размещения знаков различия, а также технологии ремонта вещевого имущества. В ходе третьего этапа участники соревновались в умении на практике выполнять технологические операции текущего и среднего ремонта военного обмундирования по индивидуальному заданию. На завершающем этапе участники олимпиады соревновались в практической установке палатки для размещения личного состава на время.

Олимпиада проводилась под руководством председателя жюри – начальника 8 кафедры (технологии и товароведения одежды и обуви) полковника Павла Егорова с привлечением всего научно-педагогического состава института.

Все участники олимпиады показали высокий уровень своих знаний, умений и навыков. Проведенное мероприятие вызвало большой интерес у курсантов, способствовало практическому освоению ими научно-теоретических положений изучаемых дисциплин и привитию им любви к военной форме одежде.

По итогам олимпиады победители и призеры были награждены грамотами, а лучшая команда – кубком.

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