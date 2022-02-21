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21.02.2022 (16:15)

В частях связи Балтийского флота начался отборочный этап конкурса «Уверенный прием»

В частях связи Балтийского флота начался отборочный этап конкурса «Уверенный прием». В ходе проведения мероприятий специалисты подразделений связи отработают задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки и проверку боевых возможностей современных образцов техники связи в условиях, приближенным к боевым.

К участию в конкурсе привлекаются военнослужащие подразделений связи и инфокоммуникационных подразделений флота.

Флотские связисты проявят свое профессиональное мастерство, работая на пунктах управления связи, антенных модулях, командно-штабных машинах и радиорелейных станциях.

В ходе конкурса основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи. Все задачи будут выполняться связистами в условиях радиопомех со стороны условного противника.

Всего в этапе конкурса принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Конкурс проводится в рамках подготовки к Армейским международным играм–2022.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска связи , Уверенный прием , Балтийский флот
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