21.02.2022 (16:00)

Артиллеристы ЦВО уничтожили объекты условного противника, выявленные при помощи беспилотных летательных аппаратов

Расчеты самоходных гаубиц «Акация» и экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение маневренных и статичных целей в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу практических действий, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» выявили район базирования условного противника и передали координаты объектов на командный пункт артиллерии.

После подтверждения мест расположения объектов, назначенных к уничтожению, расчеты самоходных гаубиц «Акация» шквалистым огнем поразили мишени, имитирующие передовые позиции и кочующие танки противника. Затем огнем РСЗО «Град» была уничтожена живая сила условного противника, укрывшаяся в подземных сооружениях на площади до 20 гектаров.

Также в ходе учения были отработаны вопросы ведения инженерной разведки и организации устойчивой связи в сложной помехой обстановке.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих, было задействоано свыше 120 единиц вооружения и транспорта обеспечения.

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