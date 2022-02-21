21.02.2022 (15:45)

Специалисты РХБ защиты ЗВО в ходе учений ликвидировали последствия условной вирусной атаки

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) в рамках полевых выходов на общевойсковых полигонах округа провели специальные учения по единому замыслу с целью ликвидации последствий условных вирусных атак.

Информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции поступила от дежурных служб на пункты управлений РХБ защиты. Военнослужащие выполнили РХБ разведку, развернули универсальные станции специальной обработки АРС-14КМ.

Специалисты войск химзащиты, используя авторазливочные станции провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности в условной чрезвычайной ситуации. Поставленные задачи в ходе специальных учений были успешно выполнены.

Всего на учение привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц специальной техники.

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