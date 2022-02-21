21.02.2022 (15:30)

Артиллеристы Балтийского флота выполнили боевые стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт»

На Балтийском флоте в рамках полевого выхода подразделений артиллерии армейского корпуса флота состоялись боевые стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт» на одном из полигонов в Калининградской области.

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и инженерные сооружения условного противника.

Артиллеристы флота выполнили свыше 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по поражению осколочно-фугасными снарядами командных пунктов, средств противовоздушной обороны, сосредоточений военной техники и живой силы условного противника на удалении от 20 км и более. Все цели были успешно поражены. Координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией.

Ранее артиллеристы армейского корпуса были подняты по тревоге, совершили марш на штатной технике в район выполнения задач, во время которого были отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, преодоления зараженных участков местности и дистанционно установленных минных полей.

В учении было задействовано более 200 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники.

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