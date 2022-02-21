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21.02.2022 (15:15)

Горные мотострелки ЦВО предотвратили захват условным противником населенного пункта в предгорье Западный Саян

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, в ходе учения предотвратили захват населенного пункта в предгорье Западных Саян.

По замыслу учения, разведывательными подразделениями при помощи современных комплексов разведки управления и связи было вскрыто перемещение группы условного противника с целью захвата населенного пункта в горной местности. Разведывательные данные были переданы командованию, которым было принято решение уничтожить неприятеля, задействовав горное мотострелковое подразделение на бронеавтомобилях «Тигр СпН».

Мотострелковые подразделения выдвинулись в назначенный район и произвели уничтожение противника из штатного стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов «Корд».

В учении приняло участие более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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