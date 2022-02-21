21.02.2022 (15:15)
Горные мотострелки ЦВО предотвратили захват условным противником населенного пункта в предгорье Западный Саян
Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, в ходе учения предотвратили захват населенного пункта в предгорье Западных Саян.
По замыслу учения, разведывательными подразделениями при помощи современных комплексов разведки управления и связи было вскрыто перемещение группы условного противника с целью захвата населенного пункта в горной местности. Разведывательные данные были переданы командованию, которым было принято решение уничтожить неприятеля, задействовав горное мотострелковое подразделение на бронеавтомобилях «Тигр СпН».
Мотострелковые подразделения выдвинулись в назначенный район и произвели уничтожение противника из штатного стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов «Корд».
В учении приняло участие более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.