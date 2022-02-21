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21.02.2022 (15:00)

Подразделения ЗВО дадут праздничный салют в шести городах России в День защитника Отечества

23 февраля подразделения Западного военного округа (ЗВО) дадут 30-залповый праздничный салют в ознаменование Дня защитника Отечества в 6 городах Северо-Западного и Центрального Федеральных округов.

«Салюты, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, а также в Воронеже и Калининграде», - уточнил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Для этого задействовано 95 пусковых установок, которые запустят в небо 7,5 тыс. специальных фейерверочных зарядов и произведут более 2-х тыс. артиллерийских залпов.

Звуковое сопровождение праздничного салюта будет сопровождаться холостыми выстрелами из пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, а также пушек Д-44, МТ-12 «Рапира». В Санкт-Петербурге традиционно артиллерийские залпы и фейерверки прогремят со стен бастионов Петропавловской крепости.

К стрельбе из артиллерийских орудий и салютных установок будет привлечено более 400 военнослужащих ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Салют
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