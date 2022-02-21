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21.02.2022 (14:45)

В арктической бригаде Северного флота состоялся конкурс поваров

В селе Алакуртти (Мурманская область), где дислоцирована отдельная арктическая бригада Северного флота, прошёл конкурс среди армейских поваров. Лучшие кулинары соединения соревновались в искусстве приготовления праздничного обеда.

В конкурсе приняли участие семь команд. Среди них путём жеребьёвки были разыграны разные меню — блюда, которые поварам и предстояло приготовить.

Оценивала процесс приготовления и качество блюд комиссия, состоящая из командиров различных подразделений во главе с командиром арктической бригады.

Критериями в оценке поварского мастерства стали: технология приготовления, вкусовые качества, сервировка стола, правильность подачи блюд, а также соблюдение санитарных норм в ходе приготовления пищи.

В результате конкурса все повара отличились в приготовлении своих фирменных блюд и получили заслуженные награды вместе с благодарностью от командования соединения.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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