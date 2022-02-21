21.02.2022 (14:30)

Военные связисты ЦВО в ходе учения развернули скрытую систему связи в четырех регионах Сибири

Военнослужащие подразделений связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, в ходе учения развернули скрытую систему связи для координации управления войсками в четырех регионах России.

Военные связисты совершили марш на штатной технике в заданные районы. После прибытия выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности, а также по организации полевых командных пунктов.

В ходе практической части учения военнослужащие обеспечили скрытое управление войсками и установили радиосвязь по защищенным каналам на расстояние более 1000 километров в нескольких регионах Сибири: в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва.

Для этого военнослужащие применили современные комплексы связи, в том числе многоцелевые мобильные комплексы связи «Редут-2УС», мобильные спутниковые станции связи Р-439-МД2 и цифровые комплексы связи П 240И-4 «Переселенец», которые способны создать более 100 закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали задачи по организации связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Всего на учение привлекалось более 500 военнослужащих, было задействоано около 200 единиц военной и специальной техники.

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