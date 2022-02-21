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21.02.2022 (14:00)

Арктические мотострелки Северного флота отработали огневую и медицинскую подготовку

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        В Мурманской области на военных полигонах в районе поселка Алакуртти прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями арктической мотострелковой бригады Северного флота. В течение недели военнослужащие отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Минометчики соединения в составе взводов отработали стрельбу полупрямой наводкой из минометов калибра 82-мм «Поднос» по мишеням, имитирующим скопления живой силы и лёгкую бронетехнику противника, а также его огневые средства, расположенные в укрытиях и на открытой местности. Стрельбы прошли с применением маскировочных средств в условиях противодействия оптической разведке противника.

В ходе огневой подготовки подразделений снайперов арктической бригады, военнослужащие отработали тактику поражения одиночных и групповых целей противника из крупнокалиберных снайперских винтовок «АСВК» и бесшумных снайперских винтовок «ВСС». Особое внимание на занятиях было уделено маскировке и применению приборов наблюдения и разведки.

Разведчики арктической мотострелковой бригады отработали армейскую тактическую стрельбу – специальный вид огневой подготовки, по которому проводятся соревнования среди силовых структур. В ходе тренировки военнослужащие использовали пистолет Макарова и автомат Калашникова.

В ходе комплексной боевой подготовки военнослужащих были также отработаны вопросы эвакуации с поля боя условно раненных и оказание им медицинской помощи в полевых условиях.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Мотострелковые войска , Северный флот , Арктика
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