21.02.2022 (13:45)

В Новосибирской области в соединении спецназа стартовал конкурс «Снайперский рубеж»

Лучшие снайперы соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к отборочным состязаниям первого этапа конкурса снайперских пар «Снайперский рубеж» в Новосибирской области.

В ходе соревнований военнослужащим предстоит показать свое мастерство в стрельбе по неподвижным и движущимся мишеням на дистанциях от 100 до 1200 метров, а также выполнить различные упражнения, входящие в программу конкурса. Кроме этого, снайперы покажут навыки маскировки на местности и оборудования позиций для ведения огня, продемонстрируют свое мастерство в определении расстояния до цели и её классификации по важности, а также пройдут полосу препятствий длиной более километра.

Самые меткие и подготовленные военнослужащие примут участие в последующих этапах соревнований и представят Центральный военный округ на всеармейском конкурсе.

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