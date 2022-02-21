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21.02.2022 (14:11)

В Екатеринбурге впервые открылась выставка южноуральских оружейников на пункте отбора на военную службу

Выставка уникальных образцов холодного оружия златоустовских мастеров-оружейников впервые открылась для жителей и гостей столицы Урала на пункте отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) города Екатеринбурга в рамках акции «Военная служба по контракту в ВС РФ – твой выбор».

Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества. Как отметили организаторы выставки, в годы Великой Отечественной войны в златоустовских мастерских изготавливались знаменитые черные ножи танкистов для уральского добровольческого танкового корпуса, которые также представлены для просмотра посетителями.

На пункте отбора жители уральской столицы и области смогут получить подробную информацию о социальных льготах и гарантиях, положенных военнослужащим, а также ознакомиться с военно-учетными специальностями при помощи очков виртуальной реальности. В том числе всем желающим будет предоставлена возможность пройти пробное тестирование на логику, мышление, эрудицию и стрессоустойчивость.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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