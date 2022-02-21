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21.02.2022 (13:30)

Новейшие истребители Су-30СМ ЗВО подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика условного противника

Экипажи тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) осуществили перехват самолета-разведчика условного противника, выполняющего полет в сторону стратегически важных объектов на Северо-Западе России.

«Самолет-разведчик был своевременно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами ПВО округа. На перехват «нарушителя» за считанные минуты с одного из аэродромов ЗВО была поднята дежурная пара Су-30СМ», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Заняв указанный район поиска, экипажи истребителей обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.

Истребитель Су-30СМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 140 км, боевой радиус действия – 1,5 тыс. км. Самолет способен одновременно сопровождать до 15 воздушных целей, выбирать приоритетные и обстреливать 4 из них.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Истребительная авиация
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