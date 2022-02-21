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21.02.2022 (13:00)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в военно-спортивной игре «Юнармейский калейдоскоп»

Юнармейцы Таштагольского района Кемеровской области приняли участие в военно-спортивной игре «Юнармейский калейдоскоп», приуроченной ко Дню защитника Отечества.

Юнармейцы соревновались в физической и строевой подготовке, а также неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Кроме этого, участники продемонстрировали знания топографических знаков, воинских званий и наград времен Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовали начальник штаба местного отделения  Юнармии, представители районного военного комиссариата и  местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» и «Боевого Братства», а также представители администрации района.

Итоги соревнований были озвучены на торжественном построении, а самые активные участники были отмечены грамотами и памятными призами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Юнармия , Центральный военный округ
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