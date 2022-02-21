21.02.2022 (12:45)

Инженерно-штурмовые подразделения ЦВО уничтожили укрепленные районы условного противника на учении в Башкирии

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Башкирии уничтожили укрепленные районы условного противника.

По замыслу учения, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан» провели воздушную разведку и обнаружили долговременные огневые точки условного противника на пути продвижения войск. Авангардом пошли инженерно-штурмовые подразделения, которые плотным огнем подавили незаконные вооруженные формирования и провели захват укрепленных зданий под прикрытием бронетранспортеров БТР-80.

После уничтожения противника инженеры провели поиск и уничтожение взрывоопасных предметов с помощью служебных собак, миноискателей ИМП-С2 и ИНВУ-3М «Коршун». Задачи по разминированию инженеры выполняли в комплектах разминирования ОВР-3Ш.

К учению привлекалось более 600 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной и специальной техники.

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