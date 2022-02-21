21.02.2022 (12:30)

В Таджикистане завершились учения с участием около 1000 военнослужащих 201-й российской военной базы

На горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане завершились ротные тактические учения с участием около 1000 военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы.

Активной фазе учений предшествовали отработка действий подразделений в обороне и наступлении, совершенствование навыков командиров подразделений в управлении личным составом на поле боя, оборудование фортификационных сооружений. Все тактические эпизоды отрабатывались с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации.

На основных этапах учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А по мишеням, имитирующим гусеничную, колёсную технику и живую силу противника.Для корректирования огня артиллерийских подразделений и ведения разведки активно применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Тахион» и «Гранат».

Основной целью тактических учений являлась проверка боевой готовности мотострелковых подразделений и их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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