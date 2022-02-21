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21.02.2022 (12:00)

Первый этап конкурса «Армейский запас» завершился на российской военной базе в Таджикистане

Первый этап конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас» завершился на российской военной базе в Таджикистане. В состязаниях участвовали лучшие военные повара и пекари подразделений тыла.

Участники соревновались в приготовлении пищи в стационарных и полевых условиях из повседневных продуктов. Кроме того, условием конкурса были предусмотрены этапы по стрельбе из штатного оружия, проверка физической подготовленности, знания рецептов и технологии приготовления блюд. В упорной борьбе победу одержала команда поваров батальона обеспечения военной базы.

В завершении конкурса был проведен мастер-класс капитанов команд по приготовлению национальных блюд народов Центральной Азии. Многие выбрали блюда лагман и шурпа таджикской кухни. Пекари приготовили хлеб, лепешки и восточные сладости. Знатоки национальной кухни из состава жюри высоко оценили кулинарные способности участников конкурса.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Таджикистан , Центральный военный округ
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