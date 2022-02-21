21.02.2022 (11:45)

Более 100 подмосковных школьников вступили в ряды Юнармии в парке «Патриот»

Школьники из подмосковных Люберец вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества, состоялась на территории Парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Прием в юнармейцы прошел в Музее военной техники. В этот день более 100 школьников Московской области произнесли слова клятвы, пообещав хорошо учиться, заниматься спортом, защищать слабых и любить свою Родину. Церемония была организована при поддержке Департамента информационных систем Минобороны России, администрации Люберец и Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Московского патриархата.

«Для всех ребят это новый этап в жизни. Юнармейское движение дает возможность развиваться в самых разных сферах, занятия проводятся во внеурочное время. Это: военно-спортивные игры, творчество, волонтерские акции, спорт, поездки в лагеря, обучение таким важным навыкам, как оказание первой помощи и многое другое. И, конечно же, юнармейцы получают опыт общения в коллективе, работы в команде, который, безусловно, пригодится им в дальнейшей жизни», — подчеркнул начальник штаба Юнармии в Люберцах Алексей Черкасов.

По традиции школьникам вручили нагрудные значки, красные береты и удостоверения юнармейцев. Все ребята пополнят десять уже существующих отрядов в девяти люберецких школах. Всего же в городе числится более 700 юнармейцев, а во всей Московской области — 40 тыс. 530.

После церемонии состоялась экскурсия по Музею военной техники, где школьники увидели современные образцы вооружения и экспонаты времен Великой Отечественной войны. Кроме того, состоялся турнир по киберспорту, участники выявили сильнейших в дисциплине «War Thunder». В завершение юнармейцы посетили музейный комплекс «Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных Сил.

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