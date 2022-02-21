21.02.2022 (11:30)

На Черноморском флоте стартовал первый этап конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря»

Под руководством командиров объединений и соединений Крымской и Новороссийской военно-морских баз Черноморского флота (ЧФ) стартовал первый этап конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря» в рамках всеармейского этапа Армейских международных игр 2022 года.

В ходе соревнования экипажи приняли участие в состязаниях по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке, в ходе которых отработали задачи по заделыванию пробоин в борту корабля, ориентированию в темноте, обнаружению и выносу пострадавших из опасной зоны.

Первый этап конкурса проводится на учебно-тренировочных комплексах флота, имитирующих корабельные отсеки, что позволяет экипажам кораблей действовать в условиях максимально приближенных к реальной обстановке с поступлением забортной воды.

Экипажи, показавшие лучшие результаты в первом этапе, примут участие во всеармейском этапе конкурса среди экипажей кораблей всех флотов Военно-Морского Флота России, в ходе которого поборются за первые места в трёх десятках номинаций.

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