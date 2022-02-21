21.02.2022 (11:15)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев.
Мероприятие прошло в рамках культурного развития и патриотического воспитания молодёжи и было приурочено к Дню защитника Отечества.
В ходе урока мужества военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали историю возникновения праздника, становление рабоче-крестьянской Красной Армии, реформирование и участие армии в Великой Отечественной войне, послевоенное развитие Советской Армии, а также становление и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации.
По завершении урока мужества военнослужащие ОГРВ ПРРМ пригласили юнармейцев посетить музей Боевой Славы.
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