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21.02.2022 (11:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев.

Мероприятие прошло в рамках культурного развития и патриотического воспитания молодёжи и было приурочено к Дню защитника Отечества.

В ходе урока мужества военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали историю возникновения праздника, становление рабоче-крестьянской Красной Армии, реформирование и участие армии в Великой Отечественной войне, послевоенное развитие Советской Армии, а также становление и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации.

По завершении урока мужества военнослужащие ОГРВ ПРРМ пригласили юнармейцев посетить музей Боевой Славы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Юнармия , Западный военный округ
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