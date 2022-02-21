21.02.2022 (11:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла тренировка по противодействию терроризму
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму.
По замыслу тренировки, террористы совершили нападение на гарнизонный офицерский клуб с целью захвата заложников и минирования концертного зала.
При получении сигнала, который успели подать военнослужащие суточного наряда, нажав тревожную кнопку, подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где заняли позиции и блокировали пути возможного отхода условного противника. Особое внимание в ходе тренировки уделили действиям военнослужащих группы захвата, которая проникла в здание через второй этаж, после чего обезвредила условных террористов и освободила заложников.
По завершении тренировки саперы ОГРВ ПРРМ произвели поиск взрывоопасных предметов и обезвредили их.
Занятие по противодействия терроризму носило плановый характер.