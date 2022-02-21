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21.02.2022 (11:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла тренировка по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму.

По замыслу тренировки, террористы совершили нападение на гарнизонный офицерский клуб с целью захвата заложников и минирования концертного зала.

При получении сигнала, который успели подать военнослужащие суточного наряда, нажав тревожную кнопку, подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где заняли позиции и блокировали пути возможного отхода условного противника. Особое внимание в ходе тренировки уделили действиям военнослужащих группы захвата, которая проникла в здание через второй этаж, после чего обезвредила условных террористов и освободила заложников.

По завершении тренировки саперы ОГРВ ПРРМ произвели поиск взрывоопасных предметов и обезвредили их.

Занятие по противодействия терроризму носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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