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21.02.2022 (10:45)

На общевойсковых полигонах ВВО в Приамурье стартовали тактические учения

В дислоцированной в Амурской области общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) стартовала серия ротных тактических учений с боевой стрельбой. Мероприятия будут проводиться на полигонах округа до второй декады марта. Военнослужащим танковых и мотострелковых подразделений предстоит вести как наступательный, так и оборонительный учебный бой с механизированными подразделениями условного противника.

Будет отработан полный перечень тактических действий — с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах как днем, так и ночью. Военнослужащие на практике освоят применение засад, совершение маневров во фланги и тыл противника, «танковую карусель», «качели» и другие тактические приемы.

В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие мотострелковых и танковых подразделений в походном и сторожевом охранении, а также при выполнении боевых стрельб из танков Т-80БВ и боевых машин пехоты БМП-2.

По результатам учений командованием соединения будут отмечены лучшие экипажи, командиры взводов, механики-водители и наводчики-операторы.

Следующим этапом боевой подготовки соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО станет проведение батальонных тактических учений в апреле текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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