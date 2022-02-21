21.02.2022 (10:45)
На общевойсковых полигонах ВВО в Приамурье стартовали тактические учения
В дислоцированной в Амурской области общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) стартовала серия ротных тактических учений с боевой стрельбой. Мероприятия будут проводиться на полигонах округа до второй декады марта. Военнослужащим танковых и мотострелковых подразделений предстоит вести как наступательный, так и оборонительный учебный бой с механизированными подразделениями условного противника.
Будет отработан полный перечень тактических действий — с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах как днем, так и ночью. Военнослужащие на практике освоят применение засад, совершение маневров во фланги и тыл противника, «танковую карусель», «качели» и другие тактические приемы.
В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие мотострелковых и танковых подразделений в походном и сторожевом охранении, а также при выполнении боевых стрельб из танков Т-80БВ и боевых машин пехоты БМП-2.
По результатам учений командованием соединения будут отмечены лучшие экипажи, командиры взводов, механики-водители и наводчики-операторы.
Следующим этапом боевой подготовки соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО станет проведение батальонных тактических учений в апреле текущего года.