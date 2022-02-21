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21.02.2022 (10:30)

В канун Дня защитника Отечества лучшие сотрудники Академии Генштаба были удостоены государственных наград

В канун Дня защитника Отечества лучшие сотрудники и слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации были удостоены государственных и ведомственных наград.

В торжественной обстановке ордена и медали вручил первый заместитель начальника академии генерал-лейтенант Олег Макаревич. Он поблагодарил преподавателей, ученых и сотрудников подразделений обеспечения за вклад в дело подготовки руководящих кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал, пожелав им здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Чествование продолжил концерт, посвященный истории Армии России, приумножению традиций и преемственности поколений защитников Отечества. В концертной программе приняли участие творческие коллективы Минобороны России, курсанты военных вузов и юнармейцы.

Военная академия Генерального штаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры, ведутся научные исследования в сфере национальной безопасности. В декабре 2022 года академия отметит свое 190-летие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Москва , Генеральный штаб
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