21.02.2022 (10:00)

На военной базе ЮВО в Армении состоялся отборочный этап конкурса «Верный друг» Армейских международных игр 2022 года

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении состоялся отборочный этап конкурса кинологов «Верный друг» Армейских международных игр 2022 года.

В ходе ежедневных тренировок кинологи ЮВО с собаками отрабатывали служебные команды и элементы караульной службы, задержание и конвоирование нарушителей. Инструкторы из числа командования военной базы и опытных военнослужащих, уже принимавших участие в конкурсах Армейских международных игр прошлых лет, выбрали лучшие расчеты, которые приняли участие в соревновании.

На специально оборудованном учебно-тренировочном комплексе Гюмрийского гарнизона кинологи с собаками преодолели более 30 естественных и искусственных препятствий: барьеры, лестницы, полосу инженерных заграждений, окопы и траншеи, ров с водой и деревянный бум, имитирующий оборудованный пятиметровый участок перехода через препятствие.

В состязании приняли участие более пяти команд. Контроль за соблюдением правил и положений конкурса осуществляла комиссия из числа командования соединения.

Победители отборочного этапа конкурса «Верный друг» представят команду военной базы в Армении на окружном этапе, который состоится на базе одного из соединений ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице