21.02.2022 (09:45)

На общевойсковом полигоне КФл состоялась тренировка по управлению огнем артиллерии

Военнослужащие артиллерийского подразделения Каспийской флотилии (КФл), дислоцированного в Республике Дагестан, уничтожили роту пехоты условного противника в рамках лагерных сборов на полигоне Аданак.

По замыслу тренировки артиллеристам предстояло уничтожить движущуюся в направлении военных объектов роту пехоты. Огневое поражение условного противника выполнили расчёты 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» и 122-мм Д-30, расположенных на дальностях от 1,5 до 10 км с закрытых и открытых огневых позиций.

В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих из состава отдельного полка морской пехоты КФл со штатным вооружением, задействовано более 15 единиц военной техники.

В рамках лагерного сбора артиллеристы отрабатывают огневое поражение целей с учетом особенностей местности и климатических условий, корректировку огня артиллерии, изучают методики ведения разведки. Также военнослужащие КФл совершенствуют навыки оборудования и маскировки огневых позиций, взаимодействия через средства связи и управление огнем.

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