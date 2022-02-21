21.02.2022 (09:30)

С военнослужащими ЮВО в Волгоградской области состоялось тактико-специальное учение по наведению переправы через водную преграду

На общевойсковом полигоне Прудбой под Волгоградом с личным составом понтонно-мостового батальона Южного военного округа (ЮВО) проведено тактико-специальное учение по наведению и обороне понтонной переправы для переброски военной техники через водную преграду.

По замыслу учения разведывательно-диверсионная группа условного противника повредила автодорожный мост через реку, прервав движение техники по военной автодороге. С целью продолжения переброски техники понтонерам в кратчайшие сроки было необходимо навести временную переправу с использованием понтонно-мостового парка.

Помимо действий по наведению временной переправы, отрабатывалось взаимодействие различных подразделений. Инженерные подразделения оборудовали подъездные пути к мостовому переходу и прикрыли оборонительные позиции минно-взрывными заграждениями. Присланные мотострелковые подразделения осуществили охрану и оборону переправы в ходе её наведения и прохода колонн.

После основного этапа тактико-специального учения военнослужащие ЮВО отработали нормативы по свертыванию переправы, а также действия по охране колонны в ходе марша в пункт постоянной дислокации.

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