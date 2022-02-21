21.02.2022 (09:15)

Губернатор Красноярского края поздравил военнослужащих ЮВО с Днем защитника Отечества

Губернатор Красноярского края Александр Усс направил телеграмму в адрес командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова, в которой поздравил его и всех военнослужащих округа с Днем защитника Отечества.

«Поздравляю военнослужащих Южного военного округа с Днем защитника Отечества! Он стал символом доблести и патриотизма, праздником настоящих мужчин – защитников Родины, тех, кто сегодня стоит на страже ее рубежей.

Во все времена армия и флот были и будут надежным гарантом безопасности, оплотом могущества нашей Отчизны. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов на службе и в труде на благо Родины».

Также Александр Викторович поздравил красноярцев, проходящих службу в воинских частях и соединениях ЮВО.

«Этот поистине всенародный праздник объединил тех, кто посвятил себя ратному труду, кому небезразлична судьба страны, для кого защита Родины – дело чести. Великие подвиги и побед многих поколений русских воинов, их мужество, доблесть, отвага вызывают особую гордость.

Дорогие земляки! От имени красноярцев поздравляю благодарю вас за добросовестное исполнение своего долга. Вы надежно защищаете мирную жизнь, вносите весомый вклад в укрепление обороноспособности России. Желаю успехов во имя Отчизны, здоровья и бодрости духа!».

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